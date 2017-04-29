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00:27 29.04.2017

Украина и Норвегия начали диалог по европейской интеграции

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в рамках визита в Королевство Норвегия, встретилась с министром Норвегии по делам Европейского Союза и Европейского экономического пространства Франко Бакке-Йенсеном. В ходе встречи стороны провели диалог по евроинтеграции, сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины.

"Стороны обнародовали совместное заявление о запуске двустороннего диалога по европейской интеграции. Целью данного диалога является обмен и развитие знаний о том, каким образом страны, не являющиеся членами ЕС, могут участвовать и содействовать европейской интеграции. Норвегия поделится опытом и знаниями про участие в Европейском экономическом пространстве, Европейской ассоциации свободной торговли, Шенгенской зоне и других европейских органах", – говорится в сообщении на сайте правительства в пятницу вечером.

Кроме того, во время встречи речь шла о значительном потенциале по обмену опытом и углубления двустороннего диалога. С этой целью были определены приоритетные сектора сотрудничества, а также поддержка Украины со стороны Норвегии.

Также отмечено, что этот диалог будет способствовать двусторонним торговым и деловым возможностям.

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