События

23:19 28.04.2017

Экс-кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян заявляет о готовности поддержать Ле Пен

Бывший кандидат в президенты Франции от движения "Вставай, Франция!" Николя Дюпон-Эньян в пятницу заявил, что во втором туре голосования поддержит кандидата от "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Сегодня вечером я официально объявляю, что поддерживаю госпожу Ле Пен. Более того, я буду участвовать в ее предвыборной кампании", - приводят его слова парижские СМИ.

Н.Дюпон-Эньян подчеркнул, что не считает взгляды М.Ле Пен ультраправыми.

"Я считаю, что госпожа Ле Пен представляет не ультраправых", - сказал он, добавив, что М.Ле Пен выразила готовность в обмен на его поддержку внести ряд изменений в свою предвыборную программу.

Н.Дюпон-Эньян возглавляет движение правого толка. По итогам первого тура он финишировал на шестом месте из 11 кандидатов, набрав 4,7% голосов.

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