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21:34 28.04.2017

Порошенко подписал указ о предоставлении Молдове гуманитарной помощи

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова.

Соответствующий указ №118/2017 от 28 апреля 2017 г. обнародован в пятницу на сайте главы государства.

"С целью содействия в преодолении последствий кризисной ситуации, сложившейся в Республике Молдова из-за мощных снегопадов, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Молдова; Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Молдова", – сказано в документе.

Сумма выделяемой гумпомощи в указе не указывается. Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил предоставление Молдове гуманитарной помощи на сумму 10 млн грн для ликвидации последствий непогоды.

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