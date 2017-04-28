Обвиняемый в незаконном обогащении прокурор АТО Кулик получил должность в Генпрокуратуре

Обвиняемый в незаконном обогащении военный прокурор Константин Кулик уволен с должности прокурора АТО и назначен заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря генерального прокурора Ларису Сарган.

На сайте Генпрокуратуры в разделе "Назначения" указано, что К.Кулик получил новую должность 14 апреля 2017 года.

Л.Сарган подтвердила, что назначению К.Кулика в Генпрокуратуру предшествовало его увольнение с должности прокурора АТО.

Вместе с тем, она отметила, что Генпрокуратура отреагирует на решение суда в деле о незаконном обогащении А.Кулика. "Если в суде будет доказана его вина, то будет соответствующая реакция со стороны Генпрокуратуры", - отметила Л.Сарган, добавив, что сейчас решения суда нет.

Как сообщалось, 25 декабря 2015 года было начато уголовное производство в отношении военного прокурора сил АТО К.Кулика по ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не будет заступаться за К.Кулика, если антикоррупционные органы докажут его вину.

7 октября детективы НАБУ завершили досудебное расследование в этом производстве, стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

24 октября 2016 года Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении К.Кулика.