Партия Ле Пен ограничивает доступ СМИ к освещению своих мероприятий - журналисты

Журналисты из примерно 30 различных французских СМИ подписали петицию, в которой обвинили партию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен "Национальный фронт" в ограничении для них доступа к освещению мероприятий, имеющих отношение к ее лидеру, сообщают в пятницу местные СМИ.

"Для (освещения - ИФ) кампании перед вторым раундом (выборов - ИФ) "Национальный фронт" решил выбрать, каким СМИ разрешено сопровождать Марин Ле Пен", - следует из петиции.

Журналисты написали петицию после ряда случаев, когда им было отказано в аккредитации, необходимой для освещения мероприятий, связанных с М.Ле Пен и ее кампанией. Ее подписали, в частности, сотрудники крупнейших во Франции газет "Монд" и "Фигаро", информагентства Франс Пресс, телеканала TF1, телеканала BFMTV и радиостанции "Франс инфо".