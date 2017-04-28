События

18:53 28.04.2017

СБУ разоблачила на Западной Украине двух интернет-агитаторов, действовавших по указанию кураторов из РФ

Сотрудники управлений Службы безопасности Украины во Львовской и Ровенской областях в рамках совместной операции разоблачили двух пророссийских интернет-агитаторов.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что двое злоумышленников, по указанию кураторов из РФ, администрировали и наполняли фейковые антиукраинские страницы "Антимайдан Львов", "Львовская народная республика" и "Ровенская народная республика" в российских соцсетях. Так, они размещали в интернете материалы, дискредитирующие Украинское государство и армию, пропагандировали навязанные из России идеи федерализации Украины.

Во время обысков по месту жительства во Львовской и Ровенской областях оперативники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами получения агитаторами указаний по РФ и размещения в интернете антиукраинских материалов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность государства).

ВАЖНОЕ

Насирову сделали операцию

Два военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО в пятницу, боевики 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Военнослужащий погиб в результате подрыва военного автомобиля в Донецкой области

Турчинов о конфискации средств Януковича: это нужно было сделать полтора года назад

Член "группировки Януковича" дал изобличающие показания

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия Ле Пен ограничивает доступ СМИ к освещению своих мероприятий - журналисты

Пекин просит США и Южную Корею не проводить военные учения, направленные против КНДР

Правоохранители разоблачили преступную группу в составе руководства банка

Участники оборонного сектора Украины обеспокоены темпом реформ в ОПК

Заявка от РФ в Интерпол по объявлению в розыск Яценюка не прошла фильтр

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
спортивные энергетики на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА