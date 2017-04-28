СБУ разоблачила на Западной Украине двух интернет-агитаторов, действовавших по указанию кураторов из РФ

Сотрудники управлений Службы безопасности Украины во Львовской и Ровенской областях в рамках совместной операции разоблачили двух пророссийских интернет-агитаторов.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что двое злоумышленников, по указанию кураторов из РФ, администрировали и наполняли фейковые антиукраинские страницы "Антимайдан Львов", "Львовская народная республика" и "Ровенская народная республика" в российских соцсетях. Так, они размещали в интернете материалы, дискредитирующие Украинское государство и армию, пропагандировали навязанные из России идеи федерализации Украины.

Во время обысков по месту жительства во Львовской и Ровенской областях оперативники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами получения агитаторами указаний по РФ и размещения в интернете антиукраинских материалов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность государства).