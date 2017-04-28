Пекин просит США и Южную Корею не проводить военные учения, направленные против КНДР

Китай призывает США и Южную Корею воздержаться от военных учений, направленных против КНДР, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Мы просим США, Республику Корею и другие стороны воздерживаться от военных учений против КНДР", - сказал он в пятницу, выступая на заседании СБ ООН по КНДР.

Ван И также призвал "все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность, отказаться от провокационных слов и действий, которые могут привести к риску просчета".

"Не должно быть двойных стандартов в этих вопросах", - подчеркнул министр.

По его словам, "необходимо понизить температуру напряжения не полуострове".

"Мы требуем от КНДР соблюдать резолюции СБ ООН, остановить развитие ядерных и ракетных программ", - заявил Ван И.

При этом он выступил против размещения американской системы ПРО THAAD на южнокорейской территории.

"Китай решительно против развертывания систем ПРО THAAD. Это серьезная угроза безопасности Китая и других стран региона", - заявил глава МИД КНР.

"Это наносит ущерб сотрудничеству и доверию сторон, и это также идет вразрез с денуклеаризацией и поддержанием долгосрочной стабильности", - добавил Ван И.