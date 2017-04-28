Два военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО в пятницу, боевики 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Боевики в зоне АТО с начала суток по состоянию на 18:00 пятницы 31 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских военнослужащих погибли, еще пять получили ранения, сообщили в штабе АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 31 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу вечером.

Согласно информации штаба, два военнослужащих ВСУ погибли, еще пять бойцов получили ранения.

По данным пресс-центра, на приморском (мариупольском) направлении противник накрывал опорные пункты ВСУ в районе Красногоровки огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по морским пехотинцам вблизи Павлополя и Водяного. Кроме того, морпехов возле Широкино враг обстреливал из вооружения БМП и БТР, а из крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Гнутово.

На донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям ВСУ возле Авдеевки. Из минометов калибра 120 мм и 82 мм бил по опорным пунктам вблизи населенного пункта Луганское. Из противотанковых гранатометов противник обстреливал позиции ВСУ вблизи Зайцево, кроме того, здесь работали вражеские снайперы.

На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов боевики били по позициям ВСУ возле населенного пункта Нижнее, а из минометов калибра 82-мм по опорным пунктам украинских военных вблизи Новотошковки. Из автоматических гранатометов незаконные вооруженные формирования накрывал военнослужащих ВСУ возле Крымского, а из пулеметов крупных калибров – позиции возле Попасной.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ", - сказано в сводке штаба АТО.