Правоохранители разоблачили преступную группу в составе руководства банка

Оперативники департамента защиты экономики Национальной полиции Украины и следователи Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, установили лиц, которые в 2011-2014 гг. присвоили минимум 360 млн грн средств банка.

Как сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины в пятницу, установлено, что один из владельцев финучреждения намеренно ввел в наблюдательный совет банка необходимых ему людей. Для завладения денежными средствами подконтрольные субъекты хозяйствования заключали кредитные договора на общую сумму более 4 млрд грн.

По этим договорам компании получали кредиты на сотни миллионов гривень при фактическом отсутствии обеспечения таких кредитов. Все компании имели мизерный уставный фонд, некоторые даже одинаковый юридический адрес. По большинству кредитных соглашений залогом выступало имущество одного и того же поручителя, которое не имело большой ценности.

Оперативники департамента защиты экономики Нацполиции и следователи Генпрокуратура провели санкционированные обыски на территории трех областей, где проживали участники преступной группы, в состав который вошли руководители банковского учреждения и коммерческих структур. Основным фигурантам дела и его организатору - одному из владельцев финучреждения - следователи сообщили о подозрении в хищении банковских активов.

"В настоящее время правоохранители доказали причастность участников финансовых махинациях к хищению 360 млн грн. Организатору - одному из владельцев данного банка - и основным фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.

В сообщении не указано название банка и его местонахождение.