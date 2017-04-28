События

17:34 28.04.2017

Военнослужащий погиб в результате подрыва военного автомобиля в Донецкой области

Недалеко от Павлополя Донецкой области в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский военнослужащий, сообщили в штабе АТО.

"По предварительной информации, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на приморском направлении недалеко от населенного пункта Павлополь", - сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

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