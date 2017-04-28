В Кишиневе исключают военное противостояние с Тирасполем

Военное противостояние Молдавии и Приднестровья в связи с установлением молдавско-украинского контроля в пункте пропуска "Кучурган" невозможно, заявил замминистра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Лилиан Дарий.

"Противостояние силовых структур Молдавии и Приднестровья невозможно хотя бы потому, что таможенная и пограничная службы Молдавии - невоенизированные гражданские формирования", - сказал Л.Дарий на пресс-конференции, комментируя опасения властей Тирасполя по поводу планов Кишинева и Киева наладить совместный контроль на границе.

"Контроль на своих границах основывается на признанном международным правом принципе соблюдения суверенитета и территориальной целостности государств, закрепленном в основополагающих документах ООН и ОБСЕ, в том числе в решениях, принятых на совещаниях министров ОБСЕ по урегулированию приднестровского конфликта", - сказал дипломат.

По его словам, проект поддерживается Евросоюзом, и практический вклад в его реализацию будет внесен Миссией ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM).

"Он не затронет ни экономических агентов, ни рядовых жителей Приднестровья", - подчеркнул Л.Дарий, повторив, что контроль направлен на предотвращение и борьбу с незаконной миграцией и контрабандой.

Ранее совместный контроль был налажен на молдавско-украинской границе в пунктах пропуска "Бричень-Росошень", "Крива-Мамалига", "Ларга-Кельменцы" и "Джурджулешть-Рени".

Молдавия и Украина приняли решение об установлении совместного контроля на украинской территории в прошлом году.

Тирасполь выступает категорически против установления молдавского контроля на границе региона с Украиной, считая это "новым витком экономическое блокады региона". Россия поддерживает позицию Приднестровья.