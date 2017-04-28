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17:26 28.04.2017

Парламент Черногории проголосовал за вступление страны в НАТО

Депутаты скупщины Черногории в пятницу проголосовали по вопросу о вступлении страны в НАТО, сообщает радио и телевидение Черногории.

"За" высказались 46 депутатов, "против" - 0.

Между тем на заседании присутствовали лишь 46 парламентариев из 81, поскольку оппозиция бойкотирует заседания скупщины с октября прошлого года, когда в стране прошли парламентские выборы.

Нынешнее заседание было выездным и прошло в здании скупщины (законодательного собрания) города Цетине, у которого акцию протеста провела оппозиция, выступающая за решение вопроса о вступлении страны в НАТО путем общенационального референдума.

Организатором протестной акции выступила партия "Демократический фронт".

"Все, кто выступают за референдум, пусть организуются и проводят демократические акции протеста. Призываем всех, кто не с нами, присоединяться к нам", - сказал представитель Демократического фронта Предраг Булатович.

По словам председателя Рабочей партии Черногории Янко Вучинича, "сегодня, как и в 1941 году, продается страна, но существуют патриоты, которые спасут ее".

"Скупщина фальсифицирует желание черногорского народа. Мы признаем лишь решение, принятое на референдуме, все остальное приведет лишь к новому разделению, - отметил Я.Вучинич.

"Силен враг, который нам угрожает, но мы-то знаем, что борьба с оккупантом не будет прекращена", - прокомментировал ситуацию председатель движения "Нет войне, нет НАТО" Гойко Райчевич.

Координатор "Движения за нейтралитет" Марко Милачич считает, что "решение, которое будет принято сегодня, будет недействительным, поскольку за ним не стоит народ".

Организаторы протеста призвали полицию нейтрализовывать провокаторов, поскольку организаторы хотят, чтобы протест прошел мирно.

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