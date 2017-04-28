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17:21 28.04.2017

Турчинов о конфискации средств Януковича: это нужно было сделать полтора года назад

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что средства экс-президента Украины Виктора Януковича необходимо было конфисковать еще полтора года назад, и отмечает, что эти деньги должны быть направлены в первую очередь на оборону.

"Уверен, что этот ресурс будет работать на безопасность и оборону… и, безусловно, этот ресурс должен работать и на укрепление Национальной полиции", - сказал А.Турчинов журналистам в пятницу в с.Вита-Почтовая (Киевская обл.).

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что первым человеком, который заблокировал этот ресурс, был бывший на то время премьер-министр Арсений Яценюк.

"Я знаю, что пытались бросить правительству взятки, чтобы оно не блокировало эти средства, но они были своевременно заблокированы и очень тяжело шел процесс возвращения в государственный бюджет, но главное, что есть результат", - сказал А.Турчинов.

Вместе с тем он подчеркнул: "Впрочем, я убежден, что это надо было сделать еще полтора года назад"

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