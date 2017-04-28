Украинские специалисты разработали технологию блокирования антиукраинского вещания

Украинские специалисты разработали технологию по блокированию антиукраинского телерадиовещания, планируется сначала испытать ее вдоль линии разграничения, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Наши специалисты... отработали технологию, которая эффективно действует относительно блокирования антиукраинского телерадиовещания", - сказал А.Турчинов журналистам в пятницу в с.Вита-Почтовая (Киевская обл.).

Он отметил, что эта технология "позволяет избирательно блокировать каналы, которые распространяют сепаратисты, российскую пропаганду, какие-то другие провокации, в то же время создавая условия, чтобы работали украинские каналы".

При этом секретарь СНБО акцентировал внимание на том, что Украина имеет право это делать, поскольку это является украинским частотным ресурсом.

"Эта технология позволит достаточно быстро… сначала мы ее отработаем вдоль линии разграничения, посмотрим, как она себя зарекомендует, а после этого мы будем использовать ее вдоль всей украинско-российской границы", - подчеркнул А.Турчинов.

Он добавил, что эта технология позволяет блокировать как аналоговые каналы, так и цифровые.

А.Турчинов выразил надежду на то, что не только в теории, но и на практике эта технология будет эффективно работать.

По его словам, эта технология на порядок дешевле, чем иностранные аналоги.

Вместе с тем, указал секретарь СНБО, для реализации этой технологии бюджетом не предусмотрены ресурсы. В связи с этим он обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, и тот пообещал в ближайшее время выделить средства, возможно, из резервного фонда для реализации этой программы на протяжении 2-3 месяцев.