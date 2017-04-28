В прокуратуре Оболонского района Киева заработает пресс-центр по делу Януковича

В четверг, 4 мая, в прокуратуре Оболонского района г.Киева начнет работу пресс-центр по делу об обвинении экс-президента Виктора Януковича в государственной измене, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"4 мая начинает работу в Оболонской прокуратуре пресс-центр по освещению дела по обвинению Януковича в государственной измене", - сказала она после брифинга генерального прокурора в Киеве в пятницу.

Л.Сарган добавила, что пресс-центр начнет работу с 9.00.

Как сообщалось, в начале апреля стало известно, что 4 мая Оболонский райсуд Киева начнет рассматривать дело по обвинению В.Януковича в госизмене. 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).