События

17:09 28.04.2017

Член "группировки Януковича" дал изобличающие показания

Краматорский суд Донецкой области принял решение о конфискации средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Генеральная прокуратура Украины уже довольно давно ведет дело по ст. 255 (создание преступной группировки), в котором подозревается гражданин Янукович, Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко), Клименко (экс-министр доходов и сборов Александр Клименко), Арбузов (экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов), а также ряд других влиятельных личностей того времени… В ходе расследования дела (разворовывание госбюджета) был установлен член этой преступной группировки, который дал полные изобличающие показания на руководство, способы и методы разворовывания, на конкретные фирмы и счета в мире, а также дальнейшее их использование в Украине. Это было принято во внимание Краматорским судом", - сказал генпрокурор на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что этот участник группировки, предоставивший сведения по данному эпизоду, получил условное наказание.

Как заявил Ю.Луценко, принявшая решение о конфискации судья, а также заключивший сделку со следствием и давший показания член группировки "находятся под защитой".

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