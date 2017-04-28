Черныш выступает за создание единого реестра без вести пропавших

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступает за создание в Украине единого реестра без вести пропавших.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр сообщил, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц совместно с депутатами Верховной Рады разработали законопроект об урегулировании статуса пропавших без вести.

"Законопроект предусматривает создание единого реестра без вести пропавших, что позволит нам понять общую картину… Имея такой формальный перечень, можно будет вести работу по этим людям, и тут речь не только о проведении формального расследования, а скорее об установлении их судьбы", - сказал он.

Министр отметил, что при разработке закона применялся опыт Международного комитета Красного Креста, ООН и других стран, в которых происходили вооруженные конфликты. По его словам, международный опыт показывает важность правильной организации процесса подачи заявления о пропаже. Например, в МККК к такому заявлению прилагается анкета, которая может содержать до 200 вопросов: начиная с имени, описания условий пропажи, фотографий и вплоть до схематического рисунка тела, на котором необходимо указать особые приметы пропавшего.

"Такое интервью может занимать до 2 часов. При этом данный процесс сложен психологически, не только для заявителя, но и для того, кто такие заявления принимает. И тут обязательно нужно обеспечить необходимую подготовку для подобных специалистов", - подчеркнул В.Черныш.

Он добавил, что международные партнеры готовы предоставить тренеров для их подготовки, а также предоставить необходимое материально-техническое обеспечение для работы реестра, в том числе программное обеспечение.

Полный текст интервью опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина".