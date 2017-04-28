События

15:06 28.04.2017

Агентство ООН по делам беженцев доставило стройматериалы и одежду в Луганск

Конвой Агентства ООН по делам беженцев и партнеров (UNHCR) третий раз с начала текущего года доставил гуманитарную помощь в Луганск.

"23 грузовика привезли строительные материалы и одежду для наиболее уязвимых семей, проживающих на неподконтрольных правительству территориях Луганской области… Грузовики привезли около 500 метрических тонн гуманитарной помощи", - говорится в пресс-релизе агентства, распространенном в пятницу.

Строительные материалы, в том числе почти 20 тыс. листов шифера, будут использованы для восстановления жилья населения в рамках программы ООН. Одежду предоставят около 5 тыс. жителей региона. Кроме того, в рамках гуманитарной помощи конвой доставил костыли.

С начала года Агентство ООН по делам беженцев отправило 70 грузовиков в Луганск, всего доставлено около 1500 метрических тонн гуманитарной помощи. Следующий конвой (стройматериалы) запланирован на начало мая.

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