События

14:38 28.04.2017

Во Львове устроят фан-зону для трансляции Евровидения

Фан-зона для трансляции финальной части конкурса Евровидение-2017 будет работать во Львове с 6 по 13 мая, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Как указано в сообщении, фан-зону устроят на площади возле Львовского оперного театра на проспекте Свободы.

"Исполком согласовал размещение фан-зоны на неделю. Возле оперного театра будет установлена специальная экранная конструкция возле оперного театра, на которой будут транслировать полуфиналы и финал песенного конкурса", - цитирует пресс-служба и.о. начальника управления культуры Львовского горсовета Михаила Мороза.

По его словам, кроме трансляции из Киева, организаторы планируют устроить отдельную программу во Львове. Запланировано, что в фан-зоне будет постоянный ведущий, который будет проводить конкурсы. Также будут выступать местные кавер-группы.

Организаторы рассчитывают, что ежедневно фан-зону смогут посещать 7-8 тысяч человек.

6-8 мая фан-зона будет работать с 13.00 по 22.00, в дни полуфиналов, 9 и 11 мая – с 13.00 по 24.00. В день финала, 13 мая, работу фан-зоны продолжат с 13.00 до половины второго ночи 14 мая.

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