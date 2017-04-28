События

14:32 28.04.2017

Полторак обсудил с послом Израиля перспективу расширения двустороннего сотрудничества

Министр обороны Украины Степан Полторак и посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковски на встрече в пятницу в Киеве обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества.

"Стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и возможности расширения двустороннего сотрудничества", - сообщается на сайте Минобороны по итогам встречи.

С.Полторак отметил, что украинская сторона готова расширять и углублять отношения с зарубежными партнерами.

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