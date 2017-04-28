События

14:24 28.04.2017

СММ ОБСЕ констатирует снижение интенсивности боев в зоне АТО на минувшей неделе - Хуг

Интенсивность боевых действий в зоне АТО за неделю незначительно снизилась, информирует первый заместитель главы СММ ОСЕ Александр Хуг.

"С 17 по 23 апреля мы фиксировали снижение уровня насилия на 10%. Большинство нарушений фиксировались в традиционных горячих точках: участках Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, Попасная-Троицкое-Певомайск, а также юг Светлодарска и восток от Мариуполя", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Хуг проинформировал, что вторую неделю наблюдается снижение количества случаев применения сторонами танков, минометов и артиллерии.

"За неделю на 55% меньше взрывов из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Всего за неделю у нас зафиксировано более 1 тыс. взрывов", - сказал он.

Вместе с тем, наблюдатели спецмиссии зафиксировали 85 случаев присутствия запрещенного тяжелого вооружения вдоль линии разграничения.

Кроме того, нарушения режима прекращения огня имели место в районе Станицы Луганской, где должно состояться разведение сил и средств.

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