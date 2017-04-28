События

14:02 28.04.2017

СММ ОБСЕ будет фиксировать меньшее количество нарушений в зоне АТО из-за ограничений, появившихся после подрыва их патруля

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предупреждают о снижении уровня фиксации нарушений в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе из-за инцидента с подрывом патруля миссии.

"Со вторника наши наблюдатели работают с ограничениями. В частности, наши патрули теперь передвигаются лишь по дорогам с асфальтным или бетонным покрытием. Из-за этого ограничена возможность нашего посещения отдельных участков вдоль линии разграничения или мест отвода тяжелого вооружения. Возможно, Миссия теперь будет фиксировать и сообщать о меньшем количестве нарушений", - сказал первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что приоритетом для СММ ОБСЕ остается безопасность команд при выполнении мандата.

"Для нас очень важно привлечь виновных к ответственности", - сказал он.

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