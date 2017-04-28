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14:00 28.04.2017

Украинские военные сбили БПЛА над в/ч и задержали трех человек – Минобороны

Военнослужащие наряда в пятницу сбили с помощью стрелкового оружия беспилотник, обнаруженный над территорией одной из воинских частей, задержаны три человека, управлявшие БПЛА.

"28 апреля около 11.40 над административно-хозяйственной территории одной из воинских частей Вооруженных сил Украины был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Военнослужащие суточного наряда сбили БПЛА с использованием стрелкового оружия. В то же время, суточный наряд этой воинской части задержали трех человек, которые осуществляли управление БПЛА и несанкционированный запуск над военным объектом. Задержанных передали представителям Национальной полиции Украины", - сообщает управление связей с общественностью ВСУ, не указав при этом часть и место происшествия.

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ генерал армии Украины Виктор Муженко принял решение о поощрении военнослужащих, проявивших бдительность во время несения службы в наряде.

Генеральный штаб предостерегает от провокационных действий возле воинских частей и напоминает, что военнослужащие суточных нарядов, в соответствии с уставными обязанностями, имеют право применять оружие во время несения службы.

"Какие-либо БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиты без предупреждения. Причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - отмечается в сообщении.

Генштаб также просит граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.

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