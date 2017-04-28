Предстоящие выходные в Украине отметятся переменчивой погодой

В ближайшие сутки погоду западной части Украины буде определять атмосферный фронт, влажный и более прохладный воздух; остальной территории - теплый и в основном сухой воздух в поле повышенного давления, сообщает в пятницу Укргидрометцентр.

В западной части временами дождь, местами гроза, температура ночью 6-11°, днем 12-17°. На остальной территории без осадков, лишь на Житомирщине и Винниччине днем отдельные кратковременные дожди с грозами; температура ночью 4-9°, днем 20-25°, на побережье морей 14-19°. Ветер южный с переходом в западных областях на северо-западный 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 7-9° тепла, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 апреля самая высокая температура днем была 30,0 в 2012г., самая низкая ночью -1,1 в 1915г.

На 30 апреля синоптики прогнозируют в западных и Житомирской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-14°, 1 мая 13-19° (на высокогорье Карпат дождь с мокрым снегом, температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 30 апреля 1-6° тепла, 1 мая 5-10° тепла).

На остальной территории без осадков, лишь в Винницкой, 30 апреля и местами в Киевской, Черниговской области кратковременный дождь, гроза; температура ночью 6-11°, днем 20-25°, в Винницкой, Киевской, Черниговской области 16-21°. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

30 апреля в Киеве ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. 1 мая - без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 °, днем 18-20°.