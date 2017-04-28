США передали Госпогранслужбе Украины средства военной радиосвязи на $21млн

Министерство обороны США передало Государственной пограничной службе Украины средства военной радиосвязи на сумму $21млн, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Я рад принимать сегодня участие в передаче пограничникам современной высокоэффективной техники, которую мы получили от наших партнеров – США. Это средства военной радиосвязи разных типов производства компании Харрис, общей стоимостью более $21млн, это почти 0,5млрд грн", - сказал П.Порошенко в ходе передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины в пятницу в Киеве.

Президент отметил, что такие средства связи значительно повысят эффективность по охране и обороне государственной границы, они также помогут обеспечить защищенную телефонную связь между подразделениями Госпогранслужбы, а также значительно улучшат взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил Украины.

"Они помогут эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы агрессора", - уточнил П.Порошенко.

Президент Украины отмечает важность готовности Государственной пограничной службы на надлежащем уровне охранять и оборонять государственную границу.

"Бесспорно, одним из ключевых элементов внутренней безопасности является безопасность на украинских границах. За эту безопасность отвечаете вы – воины-пограничники Украины", – сказал П.Порошенко.

По его словам, Государство начинается с границы: "Гости, которые к нам приезжают, видят красивые, улыбающиеся лица наших пограничников и наши двери всегда открыты. Но те, кто к нам пришел с оружием в руках – первыми в бой идут пограничники".

По его убеждению, нужно сделать все, что бы Пограничная служба Украины была на самом высоком уровне. Он отметил особые заслуги пограничников, которые несут службу в зоне АТО на Донбассе.

"Сегодня у нас нет права на самоуспокоение и ни один террорист, ни один причастный к сепаратизму точно так же как и оружие, взрывчатка не должны пересечь госграницу Украины и административную границу с временно оккупированным Крымом", - сказал П.Порошенко.

Он добавил, что особое внимание будет уделяться линии фронта на Донбассе, а также границе с Россией.