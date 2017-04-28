Трое военных ранены в зоне АТО за сутки - спикер Минобороны

Трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки трое наших бойцов ранены", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

А.Лысенко проинформировал, то на луганском направлении за сутки зафиксировано 8 обстрелов, 2 из них из тяжелого вооружения. В частности, в Станично-Луганском районе боевики применили стрелковое вооружение и гранатометы, в Сизом работа вражеский снайпер, в Катериновке боевики вели огонь из минометов.

На донецком направлении НВФ применяли тяжелое вооружение на Светлодарской дуге, на Горловском периметре и в Авдеевке. В Миноровском и Верхнеторецком – минометы и БМП. В Песках противник вел огонь из легкого вооружения. Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов, 7 из них – с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении 70% случаев нарушения режима прекращения огня пришелся на участок Павлополь-Широкино. В Водяном и Гнутово боевики применили минометы, в Красногоровке и Марьинке – гранатометы и БМП, также работал вражеский снайпер. Всего за сутки на мариупольском направлении зафиксировано 32 обстрела, 4 из них – с применением тяжелого вооружения.