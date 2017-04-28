Правоохранители пресекли попытки устроить провокации в Одессе на 2 мая - А.Геращенко

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предупредили попытки устроить провокации в Одессе, которые готовились на 2 мая, сообщил народный депутат фракции "Народный фронт", советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"В Одессе все будет тихо и спокойно. И все попытки дестабилизировать ситуацию остановлена уже до их начала. Благодаря тому, что Служба безопасности Украины и полиция в этой части сработали хорошо. У нас достаточно информации обо всех попытках организации таких акций, они пресечены в зародыше", - сказал А.Геращенко в эфире одного из телеканалов, сообщает в пятницу пресс-служба партии "Народный фронт".

По его словам, планировалась организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей, которые должны были осуществлять хулиганские акции, которые потом бы освещались "стримерами" и показывались на российских телеканалах под видом того, что "Одесса бунтует".

"Ко 2 мая тот, кто придет и будет устраивать хулиганские акции по дестабилизации ситуации в Одессе, получит очень жесткую законную отпор", - отметил А.Геращенко.