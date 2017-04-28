Верификация пленных займет определенное время, так как речь идет о сотнях граждан – И.Геращенко

Процесс верификации пленных, находящихся на Донбассе, начался в эту пятницу, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Сегодня, наконец-то, началась верификация заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства можно помиловать ради освобождения наших заложников, но при этом эти преступники не хотят возвращаться на оккупированные территории. Речь идет о нескольких сотнях граждан, поэтому этот мониторинг займет определенное время", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Она надеется, что верификация приблизит день освобождения заложников. "Четыре месяца мы в гуманитарной группе в Минске (где также работают В.Медведчук и представители СБУ) со сложностями договаривались о привлечении международных организаций к процессу верификации. Сегодня этот процесс начался при участии офиса омбудсмена, СБУ и в координации ОБСЕ, представители этой Организации посетят пенитенциарные учреждения", - подчеркнула И.Геращенко.

В свою очередь, представитель офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала "112 Украина" отметил, что в данной верификации принимает участие представитель офиса омбудсмена, департамента реализации национального превентивного механизма против пыток. Он также отметил, что в первую очередь необходимо решить вопрос о лицах, которые не согласны быть перемещенными в "ЛНР"/"ДНР".

Как сообщалось, 12 апреля в рамках заседания Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о верификации списков заложников и участии в этом процессе украинского омбудсмена Валерии Лутковской.