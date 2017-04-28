События

10:41 28.04.2017

В Сеуле отвергают требование Трампа оплатить развертывание ПРО THAAD на южнокорейской территории

Южнокорейское министерство обороны обнародовало заявление, согласно которому именно США, а не Южная Корея должны оплачивать размещение системы ПРО THAAD на южнокорейской территории, сообщают местные СМИ в пятницу.

"Официальная позиция остается неизменной: наше правительство предоставляет землю и другую инфраструктуру, в то время как США берут на себя оплату расходов по размещению THAAD и по ее обслуживанию - в соответствии с соглашением о статусе сил (США в Южной Корее - ИФ)", - говорится в пресс-релизе министерства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Южная Корея обязана оплатить расходы, связанные с развертыванием THAAD, в размере $1 млрд.

На этой неделе глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Харрис заявил, что система ПРО THAAD, развертываемая в Южной Корее, будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни.

По версии Вашингтона, размещение THAAD связано с угрозами со стороны КНДР.

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