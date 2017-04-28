События

10:36 28.04.2017

Российский Airbus слегка повредил крыло на ВПП аэропорта Гаваны, рейс в Москву отменять не стали

Лайнер российской авиакомпании получил повреждения в аэропорту Гаваны перед трансатлантическим полетом в Москву, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в службах гаванского аэропорта Хосе Марти.

"Российский Airbus готовился вылететь в Москву, однако за несколько минут до начала посадки пассажиров его задел выруливавший на взлетно-посадочную полосу Boeing, оставив след на крыле", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что поврежденное крыло российского лайнера было немедленно обследовано наземными службами аэропорта, которые установили, что повреждение не представляет угрозы безопасности полета.

"Специалисты аэродромной службы сделали вывод о незначительном характере повреждения. На безопасности полета оно не скажется. Воздушное судно допущено к выполнению трансатлантического рейса в Москву", - сказал источник.

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