К сведению: о пресс-конференции сегодня в 14.00 в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинский программный продукт "1С: Підприємство" против произвола СБУ. Последствия обыска в офисе компании"

Сегодня, 28 апреля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украинский программный продукт "1С: Підприємство" против произвола СБУ. Последствия обыска в офисе компании". Участники: бизнес-аналитик по продукции "1С: Підприємство" Виктория Ильченко; юрист ДП "Еврософтпром" Андрей Субботин; адвокат Андрей Руденко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.