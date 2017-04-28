События

09:50 28.04.2017

Венгерские таможенники задержали транспорт из Украины с контрабандными 125 тыс. пачек сигарет и почти 1 тонной янтаря

Сотрудники венгерской таможни задержали следовавший из Украины транспорт с контрабандой.

"Сегодня (в четверг – ИФ) таможенники Венгрии задержали в транспорте, выехал из Украины контрабанду 125002 пачек сигарет и 916 килограмм янтаря-сырца", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в "Фейсбук" в четверг вечером.

Он отметил, что следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору таможенного поста "Тиса" В.В.Берчи, который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы.

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