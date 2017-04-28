События

08:51 28.04.2017

Авдеевка запитана от новой ЛЭП в тестовом режиме

По состоянию на 7 часов утра пятницы централизованное электроснабжение города Авдеевка восстановлено.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, снабжение города электроэнергией реализовано за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района.

Генераторы ГСЧС остаются на объектах социально-бытовой сферы для обеспечения электроэнергией в случае необходимости.

Водоснабжения и газоснабжения осуществляется в штатном режиме.

К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 28 чел. и 14 ед. тех.

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