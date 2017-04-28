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08:21 28.04.2017

Топ-менеджер жилищной компании требовала 200 тыс.грн "в конверте" за свое согласие на продажу остановки общественного транспорта в Харькове – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с управлением защиты экономики и ГУ Нацполиции в области и СБУ разоблачили при получении взятки коммерческого директора жилищной компании.

"Директор требовала и получила от харьковчанина средства за заключение договора купли-продажи нежилого помещения, а именно остановки общественного транспорта. По предварительным данным ее собирались использовать в качестве торгового павильона.

50 тыс. грн директор предложила заплатить официально, а еще 200 тыс. грн - ей за согласие на продажу", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили топ-менеджера при получении этих денег.

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины

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