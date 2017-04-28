Украинский военный погиб в результате обстрела боевиками опорного пункта под Красногоровкой – пресс-центр АТО

В результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще 4 защитника получили ранения, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Противник вел огонь со стороны населенного пункта Старомихайловка, что находится на временно неподконтрольной Украине территории.

В штабе отмечают, что на данном направлении противник применил минометы калибра 120-мм и 82-мм, зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В частности по позициям ВСУ противник применил 20 мин калибра 82-мм и 30 мин калибра 120-мм.