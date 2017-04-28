Конкурс по выбору нового состава Совета общественного контроля при НАБУ стартует 10 мая

Директор Национального антикоррупционного бюро подписал Артем Сытник подписал распоряжение на проведение конкурса по выбору нового состава Совета общественного контроля при НАБУ.

"С 10 по 19 мая 2017 представители общественных объединений (ОО), уставная деятельность которых связана с предотвращением и противодействием коррупции, смогут принять участие в конкурсе по формированию нового состава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины", - сообщает пресс-служба НАБУ.

Прием документов продлится в течение 9 календарных дней. Рейтинговое интернет-голосование состоится 31 мая 2017 года с 9:00 до 21:00.