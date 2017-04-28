События

07:28 28.04.2017

Кабмин установил компенсацию за наем жилья для офицеров Госпогранслужбы

Кабинет министров Украины установил компенсацию за наем жилья для офицеров и курсантов Государственной пограничной службы.

Согласно постановлению №288 от 26 апреля, денежная компенсация лицам офицерского состава и курсантам выплачивается ежемесячно (в текущем месяце за предыдущий) в размере, не превышающем: в Киеве - 2 минимальных заработных плат; в областных центрах - 1,5 минимальные зарплаты; в других населенных пунктах - 1 минимальной зарплаты.

При этом военнослужащим при наличии у них трех и более членов семьи указанные максимальные суммы увеличиваются в 1,5 раза.

Выплата денежной компенсации военнослужащим осуществляется в пределах соответствующих бюджетных назначений, предусмотренных Госпогранслужбе на соответствующий год.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, введение такой компенсации будет способствовать уменьшению социального напряжения среди личного состава, оттока высококвалифицированных кадров и повышению мотивации к прохождению службы.

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