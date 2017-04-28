Кабмин увеличил максимальное количество заместителей главы КГГА до 5

Кабинет министров Украины увеличил максимальное количество заместителей главы Киевской городской государственной администрации до 5 человек.

Согласно сообщению, которое прилагается к постановлению №287 от 26 апреля, это обусловлено особенностями осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в Киеве в соответствии с законом "О столице Украины - городе-герое Киеве". Кроме того, принятие акта будет способствовать внедрению реформы децентрализации и местного самоуправления, в частности передачи на уровень города Киева полномочий Государственной миграционной службы, Государственной регистрационной службы, Государственной архитектурно-строительной инспекции.

При этом ранее максимальное число заместителей главы КГГА составляло 4 человека.