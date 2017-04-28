События

06:34 28.04.2017

За минувшие сутки боевики 52 раза обстреляли позиции сил АТО – ранено трех военнослужащих

Боевики за минувшие сутки 52 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате которых ранено трех военнослужащих ВСУ, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

На приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного. Из 82-мм минометов, вооружения БМП и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам вблизи Марьинки. Из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг бил по позициям вблизи Гнутово. Защитников Широкино обстреливал из вооружения БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Красногоровка противник вел огонь из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктам вблизи Новоселовки Вторая - из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении по позициям вблизи Авдеевки враг бил из артиллерии калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Зайцево и Каменки противник применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по защитникам Верхнеторецкого - вооружение БМП и пулеметы крупных калибров. По позициям в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых гранатометов.

На луганском направлении подразделения боевиков из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по позициям вблизи Крымского. По опорным пунктам вблизи Катериновки противник вел огонь из 82-мм минометов и гранатометов. Защитников станицы Луганской и Сизого враг обстреливал из гранатометов различных систем, а защитников Валуйского - из стрелкового оружия.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - отмечают в штабе.

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