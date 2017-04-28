Климпуш-Цинцадзе с рабочим визитом находится в Норвегии

Во время рабочего визита в Королевство Норвегия вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась с главой Постоянного комитета Сторинга по иностранным делам и по вопросам обороны Аникен Хютфельд.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины, И.Климпуш-Цинцадзе проинформировала А.Хютфельд о ситуации на востоке Украины и состоянии выполнения Минских договоренностей. Отдельное внимание было уделено гуманитарной ситуации. В этом контексте А.Хютфельд подтвердила четкую позицию Норвегии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также неизменность позиции относительно продления персональных и секторальных санкций против Российской Федерации.

Также стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, в частности, в части усиления двусторонних торговых связей. А.Хютфельд выразила желание осуществлять дальнейшее развитие двусторонних контактов, в частности, на межпарламентском уровне.