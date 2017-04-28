В Мариуполе состоялись учения бойцов КОРД, полиции, спасателей и медиков - Аброськин

Накануне майских праздников в Мариуполе состоялись очередные учения бойцов спецподразделения КОРД с привлечением патрульных, местной полиции, спасателей и медиков, сообщил начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

"По легенде вооруженная преступная группа завладела большой суммой денег и забаррикадировалась в помещении банка", - говорится в сообщении.

Согласно порядка действий подразделений, отмечает В.Аброськин, первыми на место происшествия прибывают работники Государственной службы охраны, которые перекрывают движение транспорта, блокируют попытки побега злоумышленников. Одновременно патрульные служебными автомобилями перекрывают движение транспорта и следят за тем, чтобы на территорию не попали посторонние люди. Далее в учреждение прибывают городские службы - спасатели и скорая помощь.

"Каждое такое обучение позволяет выявить наши слабые места и провести работу по их устранению. Так, во время этих учений были проблемы со связью, а также мы увидели, что при проведении таких спецопераций крайне важна аэроразведка", - подчеркнул В.Аброськин.