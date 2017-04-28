События

04:00 28.04.2017

Суд арестовал депутата Черкасского облсовета, подозреваемого в завладении имуществом госпредприятия стоимостью почти 55 млн грн

Приднепровский районный суд г.Черкассы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу депутату областного совета, который незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, следственным судьей указанному лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3 млн. грн.

Прокуратура информирует, что 25 апреля бывшему директору одного из государственных предприятий г. Тальное, депутату Черкасского областного совета, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что директор указанного предприятия в 2008 году умышленно, действуя в интересах другого юридического лица, в нарушение требований законодательства, достоверно зная, что государственное предприятие включено в перечень объектов государственной собственности и не подлежит приватизации, не согласовал свои действия и решения с Кабинетом министров Украины и осуществил незаконное отчуждение предприятия путем заключения договора купли-продажи с одним из обществ г. Тальное, соучредителем которого он являлся. В результате его противоправных действий целостный имущественный комплекс государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн незаконно выбыл из собственности государства.

Досудебное расследование продолжается.

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