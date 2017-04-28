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03:59 28.04.2017

Британский премьер заявила о противодействии всех 27 стран ЕС Лондону в ходе переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг обвинила 27 стран-членов ЕС в совместных усилиях, направленных на противодействие Лондону в процессе переговоров о выходе страны из объединения.

"Все 27 стран-членов ЕС совместно пытаются противодействовать нам", - сказала Т.Мэй журналистам, выступая с речью в британском городе Лидс.

Как отмечает газета "Индепендент", это стало ответом премьер-министра Британии на слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о последствиях выхода Лондона из ЕС.

Ранее германский канцлер заявила, что Британия "не должна питать иллюзий" относительно уменьшения объема своих прав после выхода страны из интеграционного объединения.

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