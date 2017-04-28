События

01:19 28.04.2017

На Харьковщине пресечен канал переправки нелегалов за границу

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией пресекла деятельность группы, организовавшей канал переправки нелегалов за границу, сообщает пресс-центр СБУ.

"Жители Харьковской и Луганской областей во главе с харьковчанином - уроженцем Средней Азии - организовывали переправку нелегалов как в Украину, так и за ее пределы", - говорится в сообщении.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев, организатором группы был иностранец, который принимал "заказы" из РФ и Украины на незаконное перемещение нелегальных мигрантов из Вьетнама, Азербайджана, Турции и Узбекистана. При помощи еще 5 человек он переправлял иностранцев за границу. По информации спецслужбы, в частности, на территорию Российской Федерации мигрантов доставляли с территории Троицкого района Луганской области. Часть нелегалов оставалась в Харькове и работала в подпольных швейных цехах, подконтрольных членам группы.

Правоохранители задержали организатора и участников группы при попытке перемещения в Россию двух нелегальных мигрантов из Азербайджана и Турции. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Также проверяется информация об использовании нелегального миграционного канала членами "ИГИЛ".

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