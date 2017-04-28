На Полтавщине заочно будут судить трех участников "ДНР" и "ЛНР"

Работники прокуратуры Полтавской области утвердили и направили в суд 3 обвинительных акта по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации) в отношении трех жителей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, в ходе расследования, осуществляемого следственным отделом УСБУ в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры, установлено, что в мае 2014 22-летняя жительница Краматорска по собственной инициативе вступила в ряды террористической организации "Донецкая народная республика".

"После 2 лет обучения в Константиновском медицинском училище теоретические знания она применяла на практике, оказывая медицинскую помощь раненым боевикам в городском медпункте ДНР и в составе незаконного вооруженного формирования", - говорится в сообщении. Кроме этого, житель г. Хрустальный (Красный Луч) Луганской области, на протяжении декабря 2015 - февраля 2017, выполняя обязанности заместителя начальника штаба 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции террористической организации "Луганская народная республика", обеспечивал организацию и контроль боевых дежурств на блокпостах указанного не предусмотренного законом вооруженного формирования, несения караульно-постовой службы, ведения контрольно-пропускного режима на объектах бригады и ее структурных подразделениях в населенных пунктах Алчевск, Брянка, Сорокино (Краснодон), Зоринск, Перевальск и других.

За участие в боевых действиях против сил АТО 32-летний мужчина получил от руководства "ЛНР" награды "Защитник отечества" и "Участник первого парада".

Еще один мужчина, осужденный в апреле 2014 года за разбой 31-летний житель г. Константиновка Донецкой области, в следующем месяце вступил в ряды "ДНР" и в течение 2 месяцев дежурил на блокпостах в родном городе. В дальнейшем, в течение июня-ноября 2015 указанное лицо принимало активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований, а именно: "Отдельной третьей минометной бригаде 1-го армейского корпуса ДНР" и "Главного разведывательного управления 1-го армейского корпуса ДНР".

"Вышеупомянутые граждане находятся на неподконтрольной украинской власти территории и находятся в розыске, по ним было проведено специальное досудебного расследование, по результатам которого обвинительные акты направлены в Октябрьский районный суд Полтавы для заочного осуждения", - говорится в сообщении.