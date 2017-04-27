События

22:50 27.04.2017

На Венгерской таможне задержан транспорт из Украины с контрабандными 125 тыс. пачек сигарет и почти тонной янтаря - Луценко

Сотрудники Венгерской таможни задержали выехавший из Украины транспорт с контрабандой.

"Сегодня таможенники Венгрии задержали в транспорте, выехал из Украины контрабанду 125002 пачек сигарет и 916 килограмм янтаря-сырца", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Он отметил, что следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору таможенного поста "Тиса" В.В.Берчи, который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы.

ВАЖНОЕ

Число заложников на оккупированной территории составляет 127 человек

Боевики с начала суток совершили два десятка обстрелов опорных пунктов ВСУ

СБУ раскрыла схему финансирования "ДНР" экс-чиновником времен Януковича Шейбутом и его дочерью

Полиция Донецкой области перешла на усиленный режим службы – Аброськин

Трое маленьких детей погибли на пожарах в Запорожской области в среду

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС обеспокоены ситуацией с парламентом Македонии

Президент ФФУ заверил УЕФА в соблюдении Украиной всех требований, предусмотренных к проведению финала Лиги чемпионов

В результате взрывов на артскладах в Балаклее разрушены и повреждены 392 объекта, 4 многоэтажки подлежат сносу - глава РГА

Административная территория арсенала в Балаклее разминирована, работы продолжаются на технической территории и в 50-метровой охранной зоне – ОГА

Украина из гуманитарных соображений не будет прекращать поставки воды на неподконтрольные территории Донбасса

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog4826.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА