На Венгерской таможне задержан транспорт из Украины с контрабандными 125 тыс. пачек сигарет и почти тонной янтаря - Луценко

Сотрудники Венгерской таможни задержали выехавший из Украины транспорт с контрабандой.

"Сегодня таможенники Венгрии задержали в транспорте, выехал из Украины контрабанду 125002 пачек сигарет и 916 килограмм янтаря-сырца", - написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Он отметил, что следователем прокуратуры Закарпатской области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины главному государственному инспектору таможенного поста "Тиса" В.В.Берчи, который проводил таможенное оформление транспортного средства, ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы.