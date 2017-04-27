Административная территория арсенала в Балаклее разминирована, работы продолжаются на технической территории и в 50-метровой охранной зоне – ОГА

С начала работ по гуманитарному разминированию территории, прилегающей к 65 арсеналу Вооруженных Сил Украины в Балаклее, пиротехники ГСЧС изъяли и ВСУ передали для уничтожения более 28 тыс. взрывоопасных предметов.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, об этом в ходе заседания выездного штаба по ликвидации последствий ЧС сообщил начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины Дмитрий Юрчук.

"С начала работ нами было изъято 28045 взрывоопасных предметов, они переданы ВСУ для дальнейшего уничтожения. От местного населения получено и отработано 628 заявок. Сейчас работают 15 человек – это 3 пиротехнических расчета – и 6 единиц техники. Работы планируем завершить до 18 мая", - цитирует Д.Юрчука пресс-служба ХОГА.

По данным ГСЧС, основная часть территории (31 тыс.га) уже расчищена, пиротехническим расчетам службы по чрезвычайным ситуациям осталось очистить 15 га (это наиболее труднодоступные места- лесополосы и болотистая местность) в 100-метровой зоне от арсенала.

По информации руководителя оперативной группы ВСУ по ликвидации последствий ЧС Андрея Марусяка, военные саперы уже уничтожили более 6 тыс. извлеченных боеприпасов. Административная территория арсенала очищена на 100%, работы продолжаются на технической территории и в 50-метровой охранной зоне. Сейчас там работают 18 групп разминирования (около 100 человек и 30 единиц техники)

"Угрозы для персонала арсенала и местного населения нет", - сказал А.Марусяк.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от г.Балаклея Харьковской области.

Как сообщил глава Харьковского облсовета Сергей Чернов, по предварительным подсчетам ущерб от взрывов и пожаров в результате ЧС, составил около 220 млн грн. Он также отметил, что с учетом убытков промышленных предприятий сумма может составить около 300 млн грн.

Балаклейский райсовет на внеочередной сессии 26 марта выделил 2 млн грн а проведение аварийно-восстановительных работ в г.Балаклея и на прилегающих территориях.

Позднее глава ХОГА Юлия Светличная сообщила, что 29 марта на заседании правительства было принято решение о выделении 100 млн грн на ликвидацию последствий ЧС в на артскладах в Балаклее. Также 20 млн грн выделено ГСЧС на проведение разминирования и утилизации взрывоопасных предметов в Балаклейском районе. 26 апреля Кабмин выделил на завершение восстановительных работ и приобретение жилья людям, чьи дома не подлежат восстановлению еще 45 млн грн

31 марта депутаты Харьковского облсовета на внеочередной сессии выделили Балаклейской райгосадминистрации 10 млн грн на первоочередные меры по ликвидации последствий взрывов и пожаров на арсенале.