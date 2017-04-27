В Киеве супруги грели в кастрюле парафин, произошел пожар и взрыв

В киевской квартире произошел взрыв емкости на кухне, владельцы квартиры получили ожоги, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По информации полиции, сообщение о взрыве в квартире многоэтажного дома в Днепровском районе столицы поступило около 17.00.

Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили соседей и пообщались с владельцами квартиры.

"Супруги рассказали, что подогревали в кастрюле на кухонной плите парафин, он загорелся. Когда они пытались потушить пламя, раздался взрыв", - сказано в сообщении.

В результате женщина и мужчина получили ожоги тела, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались.

Взрывом повреждены окно и стены квартиры, а также легковой автомобиль, стоявший под окнами во дворе дома.

Данный факт зарегистрирован должным образом. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.