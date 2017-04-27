Жебривский рассчитывает на разработку до 15 мая проекта о покрытии сигналом вещания территории Донецкой области

Власти Донецкой области, Национальный совет по вопросам телерадиовещания и Министерство информационной политики Украины до 15 мая намерены разработать проект о комплексном покрытии сигналом вещания всей территории Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Нам важно комплексное покрытие сигналом всей территории области. До 15 мая и мы, и Нацсовет по вопросам телерадиовещания, и Министерство информационной политики проработаем все рабочие вопросы и выйдем с рабочим проектом. А пока что согласовываем, просчитываем, анализируем", - написал П.Жебривский на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он сообщил, что проект развития теле- и радиовещания на свободных территориях Донецкой области с распространением сигнала на временно оккупированные территории обсуждался во время рабочей встречи с государственным секретарем Мининформполитики Артемом Биденко и членом Нацсовета по телерадиовещанию Сергеем Костинским.