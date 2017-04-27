События

19:15 27.04.2017

Навальный госпитализирован после нападения с зелёнкой

Оппозиционер Алексей Навальный госпитализирован после нападения в центре Москвы, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Он сейчас в больнице, но мы пока не знаем диагноз", - сказала К.Ярмыш "Интерфаксу".

Ранее в четверг К.Ярмыш сообщила, что неизвестный напал на А.Навального возле Центра международной торговли в Москве и плеснул ему в лицо зеленкой. В результате нападения зеленкой было облито лицо оппозиционера, поражены зрачок и роговица правого глаза.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и "Скорая помощь".

"Скорая" приехала, посмотрела на мой глаз темно-зеленого цвета и сказала, что забирает в больницу. Замотали как тяжелораненого. Выглядит комично, но глаз жжёт просто адски", - написал А.Навальный у себя в "Твиттере".

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